Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa quasi totale, mentre nella mattina il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a un pomeriggio con nubi sparse e temperature in lieve aumento. La sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno ulteriormente.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Poggibonsi sarà interessata da piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, superando il 90%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1011 hPa. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0.2 mm.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 17°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5-8 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 67% entro mezzogiorno. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si ridurrà progressivamente.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 17°C. La situazione meteo migliorerà ulteriormente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un’ulteriore diminuzione dell’umidità. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

La sera, dalle 18:00 in poi, si prevede un cielo sereno. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 10°C a fine giornata. L’umidità si manterrà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica aumenterà fino a 1014 hPa. Le condizioni di vento saranno molto leggere, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggibonsi indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Sabato 5 Ottobre. Dopo una notte piovosa, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con un pomeriggio e una sera caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.2° perc. +12.9° 0.2 mm 5.7 NNE max 8.5 Grecale 92 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +12.8° perc. +12.6° 0.12 mm 5.5 NNE max 8.8 Grecale 93 % 1012 hPa 7 cielo coperto +13° perc. +12.8° prob. 13 % 5.8 NNE max 9.4 Grecale 92 % 1013 hPa 10 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 3 % 7.1 NE max 7.9 Grecale 77 % 1013 hPa 13 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° prob. 30 % 7.7 NNE max 6.6 Grecale 64 % 1012 hPa 16 nubi sparse +16.4° perc. +16° prob. 21 % 7.2 NNE max 9.4 Grecale 72 % 1012 hPa 19 cielo sereno +12.5° perc. +11.9° Assenti 4.2 NE max 4.1 Grecale 81 % 1014 hPa 22 cielo sereno +11.1° perc. +10.5° Assenti 3.4 NE max 3.4 Grecale 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:44

