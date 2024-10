Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole e pioggia leggera influenzerà le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare eventuali spostamenti con attenzione.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e la probabilità di precipitazioni sarà del 19%. La mattina inizierà con nubi sparse e temperature in lieve aumento, che arriveranno a 14,4°C alle 08:00. La situazione migliorerà temporaneamente, con un cielo sereno fino alle 09:00, ma già dalle 10:00 si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,81mm entro le 17:00. La velocità del vento varierà da 2,1km/h a 9,1km/h, con direzione prevalentemente da Nord. La sera continuerà a essere caratterizzata da pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 12,2°C. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggibonsi nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Sabato, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 19 % 4.8 NE max 11.4 Grecale 83 % 1005 hPa 4 nubi sparse +10.8° perc. +10.3° prob. 22 % 5.5 E max 6.8 Levante 91 % 1005 hPa 7 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° prob. 1 % 5.1 ENE max 6.6 Grecale 84 % 1007 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° prob. 8 % 5.7 E max 6.8 Levante 68 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +19° perc. +18.6° 0.3 mm 2.1 NE max 2.4 Grecale 62 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.49 mm 9.1 N max 13.9 Tramontana 81 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.21 mm 6.4 NE max 11.3 Grecale 91 % 1010 hPa 22 nubi sparse +12.7° perc. +12.4° prob. 27 % 5.3 NNE max 8.5 Grecale 90 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:46

