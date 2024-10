Previsioni Meteo Poggibonsi: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Poggibonsi si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto durante la notte e la mattina, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. A partire dalla mattina, le precipitazioni si intensificheranno, portando a piogge leggere e moderate, con picchi di intensità nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, raggiungendo raffiche significative, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno al 94%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 9 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, si assisterà a un aumento della probabilità di pioggia. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C. Le piogge inizieranno a manifestarsi, con intensità leggera, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Il vento si farà più sostenuto, con velocità che potranno arrivare fino a 22,8 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge moderate e forti. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 19°C, mentre le precipitazioni potrebbero superare i 7 mm. Il vento sarà fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 52,6 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a persistere, con intensità che si manterrà moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 96%. Anche in questo frangente, il vento sarà presente, sebbene con intensità minore rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggibonsi nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda le attività all’aperto. Domani si prevede un lieve miglioramento, ma le nuvole potrebbero continuare a dominare il cielo.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.9° perc. +14.9° Assenti 8.1 ESE max 7.7 Scirocco 94 % 1015 hPa 4 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° prob. 3 % 9.4 ESE max 10 Scirocco 95 % 1014 hPa 7 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 45 % 11.1 ESE max 20.9 Scirocco 89 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.15 mm 17.1 SSE max 50 Scirocco 86 % 1010 hPa 13 forte pioggia +18.8° perc. +19.2° 7.93 mm 13.2 SSE max 35.2 Scirocco 96 % 1007 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 80 % 24.4 SSO max 47.8 Libeccio 84 % 1007 hPa 19 pioggia moderata +17.2° perc. +17.4° 1.7 mm 4.8 ONO max 9.3 Maestrale 96 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +16.8° perc. +16.9° 0.11 mm 10.3 SSE max 14.5 Scirocco 93 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.