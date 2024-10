Previsioni Meteo Poggiomarino: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di sereno. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento con ampie schiarite. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in lieve diminuzione.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente con nubi sparse e una temperatura di +19°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 90% alle 01:00 e il 97% alle 03:00. La temperatura percepita si manterrà intorno ai +18°C, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità sarà elevata, attorno al 77%.

La mattina si presenterà con un netto miglioramento. Alle 07:00, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e la temperatura salirà fino a +19,5°C. Proseguendo fino a mezzogiorno, il cielo si manterrà sereno, con temperature che raggiungeranno i +23,2°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 9,7 km/h, e l’umidità scenderà fino al 44%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno la temperatura a stabilizzarsi intorno ai 22°C. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 54%. La velocità del vento sarà in calo, ma comunque presente, con intensità di circa 6,2 km/h.

La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +19°C alle 20:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 60%. Le temperature percepite si manterranno leggermente inferiori, attorno ai 19°C, mentre il vento continuerà a soffiare da nord-ovest con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Poggiomarino evidenziano una giornata con un inizio promettente e un successivo aumento della nuvolosità. I prossimi giorni potrebbero mantenere una certa instabilità, con possibilità di nuvole e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 2.6 SSO max 3.4 Libeccio 74 % 1019 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 2.5 S max 3 Ostro 77 % 1019 hPa 6 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 2.8 SSO max 3.8 Libeccio 78 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 6.6 SO max 8 Libeccio 57 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.2° perc. +22.7° Assenti 9.7 OSO max 10.3 Libeccio 44 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +21.5° Assenti 8 OSO max 8.1 Libeccio 47 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° Assenti 5.6 ONO max 6.7 Maestrale 56 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 3.1 N max 3.6 Tramontana 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.