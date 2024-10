Previsioni Meteo Poggiomarino: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge alternate a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo, con nubi sparse e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio, si prevede un ritorno delle piogge, seppur di lieve entità, mentre la sera sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente coperto.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C e una copertura nuvolosa del 98%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,1 km/h e i 5,5 km/h, proveniente principalmente da est-nord-est. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 1,33 mm e un’umidità elevata, attorno all’84%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo subirà un lieve miglioramento. Si prevede una temperatura di circa 24°C intorno alle 11:00, con nubi sparse che ridurranno la copertura al 31%. Tuttavia, non mancheranno brevi piogge, con una probabilità di precipitazioni del 49%. La velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge, seppur di lieve intensità. Le temperature si manterranno attorno ai 23°C, con un aumento della copertura nuvolosa fino all’82%. Le precipitazioni saranno minime, con un accumulo di 0,34 mm. La situazione meteo si stabilizzerà verso le 17:00, quando si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,7°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Poggiomarino evidenziano una giornata variabile, con piogge alternate a momenti di schiarita. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.22 mm 4.4 NE max 4.4 Grecale 84 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.8° perc. +19° 1.71 mm 5.5 ENE max 8.9 Grecale 89 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +19.2° perc. +19.3° 1.2 mm 4 SE max 7.6 Scirocco 82 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 53 % 4.4 ENE max 7.7 Grecale 64 % 1019 hPa 12 nubi sparse +24.3° perc. +24.1° prob. 49 % 1.3 SO max 8.4 Libeccio 53 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23.3° prob. 45 % 3.9 NNE max 9 Grecale 58 % 1019 hPa 18 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 33 % 4.4 NE max 8.9 Grecale 73 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 4 % 7.2 NE max 10.6 Grecale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:09

