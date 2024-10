Previsioni Meteo Poggiomarino: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24,4°C intorno a mezzogiorno, mantenendo un’umidità relativamente bassa.

Nel corso del pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione prevista verso la sera, quando si attesteranno intorno ai 20°C. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, senza precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 6 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Durante la notte, le temperature scenderanno nuovamente, ma rimarranno sopra i 18°C, garantendo un clima mite. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono variazioni significative, quindi gli abitanti possono godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a rimanere favorevoli, rendendo questo periodo particolarmente piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 4.8 NE max 6 Grecale 63 % 1022 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 4.1 NE max 5.3 Grecale 60 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 3.6 NE max 5.2 Grecale 54 % 1023 hPa 10 cielo sereno +23.4° perc. +22.8° Assenti 1.7 N max 6.2 Tramontana 35 % 1023 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +24° Assenti 2.2 NNO max 8.8 Maestrale 33 % 1022 hPa 16 cielo sereno +22.5° perc. +21.9° Assenti 1.9 NO max 6.3 Maestrale 42 % 1022 hPa 19 cielo sereno +20.8° perc. +20.2° Assenti 3 NE max 4.6 Grecale 50 % 1023 hPa 22 cielo sereno +19.6° perc. +19° Assenti 6 NE max 7.3 Grecale 52 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:55

