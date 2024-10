Previsioni Meteo Poggiomarino: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Poggiomarino si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con venti che si muoveranno principalmente da ovest.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 69%, e i venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a cambiare. Le nubi sparse si faranno più presenti, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 76%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,9°C intorno a mezzogiorno. Anche l’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 48% e il 65%. I venti continueranno a soffiare da ovest, con intensità che varierà tra i 2 e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 22°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 60%. I venti, sempre da ovest, si faranno più intensi, raggiungendo velocità di circa 6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse torneranno a farsi vedere, ma la temperatura continuerà a scendere, arrivando a circa 19°C. L’umidità rimarrà costante, intorno al 67%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggiomarino indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e un’alta umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.3° perc. +19.2° Assenti 2.1 ENE max 2.9 Grecale 70 % 1024 hPa 4 poche nuvole +18.7° perc. +18.5° Assenti 3.1 ENE max 3.5 Grecale 72 % 1024 hPa 7 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 3 NNE max 4.2 Grecale 65 % 1024 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +22.6° Assenti 2.8 O max 3.2 Ponente 52 % 1024 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +23.6° Assenti 5.7 O max 5.9 Ponente 48 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 5.8 O max 7.7 Ponente 60 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.8° perc. +20.7° Assenti 1.8 N max 3.1 Tramontana 65 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 1 ESE max 2.5 Scirocco 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.