Previsioni Meteo Poggiomarino: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Poggiomarino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 23,5°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 57%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che permetteranno un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 28°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 41%. I venti continueranno a essere leggeri, con una direzione prevalentemente sud-sudovest. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così una giornata asciutta.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26-27°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, ma senza portare piogge. I venti rimarranno leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45%, rendendo l’aria leggermente più fresca rispetto alla mattina.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 23°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 55%. I venti continueranno a essere deboli, rendendo la serata tranquilla e senza particolari eventi atmosferici da segnalare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono eventi di maltempo significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° Assenti 10.6 E max 14.8 Levante 57 % 1021 hPa 3 cielo coperto +23.7° perc. +23.5° prob. 1 % 5.3 NE max 5.8 Grecale 53 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° Assenti 2.5 NO max 4 Maestrale 62 % 1020 hPa 9 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 3 SSE max 4.5 Scirocco 45 % 1020 hPa 12 nubi sparse +28° perc. +27.7° Assenti 7.5 SSO max 8.7 Libeccio 41 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.9 SSO max 7.3 Libeccio 46 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° Assenti 3.5 ESE max 6 Scirocco 51 % 1019 hPa 21 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° Assenti 2.6 E max 5 Levante 55 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:14

