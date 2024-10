Previsioni Meteo Poggiomarino: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Poggiomarino si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una presenza di nubi sparse che accompagneranno il cielo per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,1°C e i 26°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 68%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 7,1 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che varierà dal 45% al 80%, con temperature che scenderanno fino a 19,1°C. La presenza di nubi sparse non porterà a precipitazioni, mantenendo il clima asciutto. L’umidità si manterrà costante attorno al 69%, mentre i venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni variabili.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e un progressivo aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portandosi al 15% intorno alle 11:00. L’umidità scenderà fino al 45%, rendendo l’aria più secca e gradevole. I venti, sempre leggeri, soffieranno da Ovest – Sud Ovest, con velocità che potranno arrivare fino a 7,1 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno attorno ai 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, portandosi al 28%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 51%. I venti continueranno a essere leggeri, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 21,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 40%, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 68%. I venti saranno deboli, con direzione variabile, mantenendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche simili, con temperature gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate serene, mentre le temperature miti garantiranno un comfort ottimale.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 1.3 NO max 2 Maestrale 68 % 1020 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 1.5 E max 1.7 Levante 69 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 2.1 NE max 3 Grecale 67 % 1019 hPa 9 poche nuvole +23.8° perc. +23.6° Assenti 1.9 OSO max 2.7 Libeccio 50 % 1020 hPa 12 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 7.1 OSO max 4.7 Libeccio 46 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25° perc. +24.9° Assenti 5.7 OSO max 4.2 Libeccio 51 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 2.3 OSO max 2.7 Libeccio 63 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° Assenti 1.3 SSE max 2.7 Scirocco 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:17

