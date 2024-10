Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Policoro di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’apertura di spazi sereni. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 18°C e i 24°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 18,6°C e un’umidità del 70%. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente a 18°C. La mattina si presenterà con cielo coperto fino alle 12:00, quando si registreranno nubi sparse e una temperatura di 24,5°C. L’umidità si manterrà attorno al 44%, mentre il vento soffierà da Nord-Est a una velocità di circa 10,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,6°C alle 13:00, per poi scendere a 20,4°C alle 17:00. La velocità del vento si manterrà tra i 8,9 km/h e i 11,6 km/h, con direzione variabile. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 65%.

La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo sarà sereno o con poche nuvole, favorendo una piacevole conclusione della giornata. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più calma e confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 9.4 NNO max 11 Maestrale 70 % 1019 hPa 3 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° Assenti 9.5 NO max 11.7 Maestrale 68 % 1019 hPa 6 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 11.1 NO max 14.8 Maestrale 63 % 1019 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +22.4° Assenti 8.7 N max 10 Tramontana 47 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.5° perc. +24.2° Assenti 10.8 ESE max 9.5 Scirocco 44 % 1018 hPa 15 cielo sereno +23.4° perc. +23° Assenti 11.6 SSE max 11.3 Scirocco 48 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 5 S max 6.7 Ostro 63 % 1018 hPa 21 poche nuvole +19.4° perc. +19.1° Assenti 2.2 SO max 4.7 Libeccio 66 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:10

