Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Policoro indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature. Con l’arrivo della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a condizioni di cielo completamente coperto. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo valori massimi nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno +17,4°C con poche nuvole e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le temperature continueranno a scendere leggermente fino a raggiungere +16,3°C alle 05:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente.

Durante la mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che varieranno da +18°C alle 07:00 fino a +22,6°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 51-75%, creando una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con un cielo sempre coperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che scenderà fino a 4,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo valori intorno al 60%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, passando da +19,3°C alle 18:00 a +17,3°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Policoro indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature autunnali, anche se con una certa umidità nell’aria.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.2° perc. +17.1° Assenti 9.8 NO max 11.8 Maestrale 82 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° Assenti 11 NO max 13.2 Maestrale 84 % 1024 hPa 7 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 10.8 NO max 13.1 Maestrale 75 % 1025 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° Assenti 9.7 N max 11.4 Tramontana 56 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.5° perc. +22.1° Assenti 4.8 E max 6 Levante 52 % 1023 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 5.6 SSO max 7.6 Libeccio 66 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 2.8 NNO max 3.1 Maestrale 70 % 1023 hPa 22 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° Assenti 8.7 NO max 10.6 Maestrale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:51

