Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Policoro si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole. Tuttavia, nel pomeriggio, le nuvole torneranno a predominare, portando a un cielo coperto. La sera si presenterà con condizioni simili, mantenendo un’atmosfera fresca e umida.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, Policoro avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’88%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,4°C, con una leggera diminuzione fino a 16,1°C alle 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 9,5 km/h e i 9,9 km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 23,6°C alle 12:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, raggiungendo i 5,7 km/h alle 10:00. L’umidità scenderà gradualmente, arrivando al 47%. Questo periodo della giornata sarà caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica, con assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con un picco di 23,7°C alle 13:00. La velocità del vento sarà debole, con valori che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 62%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C. La velocità del vento continuerà a essere bassa, con raffiche che non supereranno i 9,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, creando un’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Policoro indicano una giornata con un clima variabile, in cui si alterneranno momenti di cielo sereno a fasi di cielo coperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti. Gli amanti del clima fresco troveranno soddisfazione, mentre è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe rendere l’atmosfera più pesante.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 9.9 NO max 12.9 Maestrale 74 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° Assenti 9.5 NO max 12.4 Maestrale 77 % 1024 hPa 7 poche nuvole +18.2° perc. +17.8° Assenti 9.6 NO max 12.3 Maestrale 67 % 1024 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 9.4 N max 12.2 Tramontana 51 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.7° perc. +23.3° Assenti 3.8 E max 9.2 Levante 47 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 5.4 SSO max 8.9 Libeccio 62 % 1022 hPa 19 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 4 NNE max 5.4 Grecale 68 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 8.1 NO max 9.5 Maestrale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:50

