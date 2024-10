Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i 18,7°C e i 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’82-93%. I venti saranno prevalentemente leggeri, con velocità che varieranno da 2,2 km/h a 11,1 km/h, provenienti da diverse direzioni.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e forte pioggia nelle prime ore, con una temperatura che scenderà fino a 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88-95%. I venti saranno leggeri, con raffiche che raggiungeranno i 13,6 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare pioggia leggera fino a metà mattinata, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,4°C. La nuvolosità rimarrà costante e l’umidità si attesterà attorno all’84-88%. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno da 2,2 km/h a 9,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la pioggia che diventerà più sporadica, ma le condizioni di cielo coperto persisteranno. La temperatura potrà raggiungere un massimo di 19,6°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 77-88%, e i venti continueranno a essere leggeri.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno intorno ai 18,7°C. L’umidità si attesterà attorno all’81-84%, con venti leggeri che non supereranno i 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Sabato 19 Ottobre evidenziano una giornata prevalentemente piovosa, con temperature miti e una costante copertura nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.8° perc. +20.2° 1.69 mm 8.4 SSO max 13.1 Libeccio 88 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.8° perc. +19.2° 3.22 mm 4.6 NO max 7.3 Maestrale 91 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.23 mm 2.2 N max 3.6 Tramontana 88 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.63 mm 4.2 N max 9.1 Tramontana 84 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +19.3° perc. +19.6° 3.4 mm 9.3 S max 15.4 Ostro 87 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 82 % 2.6 NO max 3 Maestrale 77 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 78 % 4 NNE max 5 Grecale 84 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 15 % 4.5 NE max 5.3 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:11

