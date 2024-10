Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Pomigliano d’Arco si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più tranquillo. Le previsioni del tempo indicano che la temperatura si manterrà attorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata, mentre la copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno inizialmente serene, con un cielo sereno e una temperatura di circa 18,5°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e piogge leggere. Dalle 02:00 alle 06:00, si registreranno precipitazioni leggere, con una temperatura percepita che scenderà fino a 17,2°C. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 70%.

Durante la mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire, con piogge che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature si manterranno tra i 17,4°C e i 21,2°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 19%. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che non supereranno i 0,41 mm. La situazione inizierà a migliorare nel pomeriggio, quando le piogge si attenueranno e il cielo si aprirà a nubi sparse.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un graduale miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 47%, mentre la probabilità di pioggia scenderà notevolmente. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una velocità che varierà tra i 5 e i 12 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa scenderà al 52%, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa, intorno al 20%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domenica e lunedì si prevede un netto miglioramento, con temperature in aumento e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.5° perc. +18° prob. 10 % 5.9 SE max 8.2 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +17.8° perc. +17.4° 0.12 mm 5.8 SE max 9.2 Scirocco 67 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.8° perc. +17.5° 0.11 mm 7.6 ESE max 12.4 Scirocco 69 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.7° perc. +20.3° 0.32 mm 8 S max 10.4 Ostro 57 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +21.2° perc. +20.8° 0.27 mm 14.5 OSO max 15.1 Libeccio 53 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +19.9° prob. 48 % 11.2 OSO max 11.3 Libeccio 54 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° prob. 54 % 3.8 SSO max 6.1 Libeccio 55 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.1° prob. 23 % 3 SE max 5.1 Scirocco 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:33

