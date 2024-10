Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piuttosto umido e nuvoloso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a schiarite e a un clima più temperato. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 21°C.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,8°C, con una temperatura percepita di 20°C. La velocità del vento sarà di circa 17,3 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 29,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà coperto fino alle prime luci dell’alba, quando si passerà a nubi sparse.

La mattina porterà un graduale miglioramento. A partire dalle 06:00, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature che varieranno da 19,4°C a 21,4°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi attorno ai 16-20 km/h. Le probabilità di precipitazioni diminuiranno, con assenza di pioggia prevista fino a metà giornata. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 52% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente. Le temperature toccheranno il picco di 21,7°C alle 14:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50-57%. Le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto, con venti moderati che non supereranno i 21 km/h. L’umidità continuerà a scendere, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera si presenterà con un cielo che si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. La velocità del vento si attenuerà, portando a una serata tranquilla e fresca, ideale per passeggiate o attività all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, con una pressione atmosferica che si manterrà intorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Sabato e Domenica si preannunciano giornate soleggiate, con temperature che potrebbero superare i 22°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.28 mm 17.3 OSO max 29.4 Libeccio 81 % 1005 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 28 % 18.5 OSO max 28.9 Libeccio 73 % 1007 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19° prob. 36 % 16.4 O max 27.5 Ponente 60 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.4° prob. 6 % 17.6 OSO max 24.4 Libeccio 53 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° prob. 20 % 20.9 OSO max 26.2 Libeccio 52 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° prob. 20 % 20.6 OSO max 27.4 Libeccio 49 % 1010 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.7° prob. 16 % 12.5 OSO max 19.7 Libeccio 49 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19° prob. 3 % 6 SSO max 12.1 Libeccio 55 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:34

