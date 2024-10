Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 20,7°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’88%. La situazione non cambierà significativamente nel corso della mattinata, quando le temperature si attesteranno attorno ai 21°C e la copertura nuvolosa rimarrà alta. Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature si manterranno stabili, con valori che non scenderanno sotto i 20°C. La sera porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C.

Durante la notte, Pomigliano d’Arco si presenterà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 20,7°C. La velocità del vento sarà di circa 13,6 km/h da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 24,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 19,4°C e i 21°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% fino alle ore 11:00, quando si registrerà una leggera diminuzione. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10-13 km/h, con direzione Sud-Ovest. L’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 61%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, scendendo a circa 6-12 km/h. Anche l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 62-65%.

La sera porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 18,6°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 2-5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Sabato e Domenica potrebbero portare qualche schiarita, ma le temperature rimarranno stabili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno un clima sereno nel breve periodo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° prob. 84 % 13.6 O max 24.7 Ponente 72 % 1008 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 2 % 9 O max 16.7 Ponente 74 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 6.3 SO max 14.1 Libeccio 73 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 13.2 SO max 17.5 Libeccio 59 % 1013 hPa 12 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 13.3 SO max 17.3 Libeccio 61 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° prob. 4 % 11.8 SO max 15.4 Libeccio 62 % 1014 hPa 18 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 5.4 SSO max 7.9 Libeccio 65 % 1015 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 1.6 SSE max 4.1 Scirocco 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:23

