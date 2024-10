Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un graduale diradamento delle nubi nel corso della giornata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 19°C, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno punte di 24°C. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura si manterrà attorno ai 20,2°C, con un’umidità del 79%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con una velocità di circa 1,3 km/h da Ovest. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione non subirà significative variazioni, con nubi sparse e temperature leggermente in calo.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 19°C e i 23°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 94%, mentre l’umidità scenderà progressivamente. La ventilazione si intensificherà leggermente, raggiungendo i 6,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata piuttosto tranquilla.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco massimo di 24°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa si ridurrà al 50%, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa. La ventilazione sarà moderata, con velocità che raggiungeranno i 8,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore diradamento delle nubi, con un cielo che si presenterà poco nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%. La ventilazione si calmerà, con velocità che scenderanno a circa 2,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile e soleggiato, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° Assenti 1.3 O max 2.6 Ponente 79 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° Assenti 1.9 N max 2.2 Tramontana 81 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 2.5 ENE max 3.1 Grecale 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 2.4 OSO max 2.1 Libeccio 65 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° Assenti 6.9 OSO max 5.6 Libeccio 56 % 1022 hPa 15 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° Assenti 7.5 OSO max 5.1 Libeccio 60 % 1021 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 8 % 4.6 O max 5.4 Ponente 70 % 1022 hPa 21 poche nuvole +20.7° perc. +20.8° prob. 9 % 1.7 ONO max 2.7 Maestrale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.