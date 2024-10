Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, mentre nella mattina si registreranno valori leggermente superiori, raggiungendo i 23°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che varierà dal 99% al 88% nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 3,2 km/h e i 7,9 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-ovest.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente, partendo da 20,6°C a mezzanotte fino a 19,6°C alle 5 del mattino. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 76% e il 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 23,6°C intorno a mezzogiorno. Anche l’umidità si ridurrà leggermente, portandosi al 53%. I venti, sebbene leggeri, potrebbero dare una sensazione di freschezza, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 6,9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà significativa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di maggiore apertura. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. I venti diventeranno ancora più deboli, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Tuttavia, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con l’arrivo di giornate più soleggiate nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di approfittare della giornata di Domenica per attività all’aperto, tenendo presente che la copertura nuvolosa potrebbe influenzare la percezione del calore.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° Assenti 3.2 SE max 4.2 Scirocco 76 % 1022 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 4.2 SSE max 5.3 Scirocco 77 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° Assenti 3.8 ESE max 4.6 Scirocco 77 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° Assenti 3.7 S max 4.6 Ostro 63 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +23.4° Assenti 6 SSO max 5.7 Libeccio 53 % 1023 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° Assenti 7.4 SO max 5.9 Libeccio 57 % 1023 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 0.4 S max 3.3 Ostro 63 % 1024 hPa 21 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 1.9 NO max 3 Maestrale 66 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:00

