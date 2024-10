Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pompei per Giovedì 17 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà elevata, specialmente nelle ore notturne e serali, mentre nel corso della mattinata si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature percepite varieranno, ma si attesteranno generalmente sopra i 20°C, rendendo il clima gradevole. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente sud-occidentale.

Durante la notte, Pompei si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 23,8°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 57%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 12,1 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni significative.

Nella mattina, si prevede un leggero miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 27,7°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 43%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 3,5 km/h e 8,1 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 25°C. La velocità del vento sarà moderata, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 50%, creando un clima piuttosto umido.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 24°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 55%, e il vento continuerà a soffiare da sud-est a una velocità di circa 5 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con una predominanza di nuvolosità e temperature miti. Si prevede che nei giorni successivi, il clima rimarrà stabile, con occasionali schiarite, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato troveranno queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nella meteo locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° Assenti 12.1 E max 15.4 Levante 57 % 1020 hPa 3 cielo coperto +24° perc. +23.8° Assenti 6 NNE max 6.6 Grecale 54 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 3.5 NNO max 4.8 Maestrale 65 % 1020 hPa 9 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.5 SSE max 4.9 Scirocco 46 % 1020 hPa 12 nubi sparse +27.7° perc. +27.6° Assenti 8.1 SSO max 8.7 Libeccio 43 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.1 S max 7.2 Ostro 48 % 1018 hPa 18 nubi sparse +25° perc. +24.9° Assenti 4.8 SE max 7.1 Scirocco 51 % 1018 hPa 21 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 5 E max 6 Levante 55 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.