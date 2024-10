Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Pompei si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,2°C e i 24,6°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’82%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, nonostante il cielo grigio.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente stabili, con valori che varieranno da 20,2°C a 21,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e il vento sarà leggero, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità sarà alta, intorno all’86%, creando una sensazione di calore.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 0,5 km/h e i 6,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso le ore più tarde. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e la probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 20%. Anche in questo frangente, il vento sarà prevalentemente debole, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,3°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 75%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, con il vento che rimarrà debole e senza raffiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pompei indicano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante. Si consiglia di pianificare le attività all’aperto tenendo conto di queste condizioni, approfittando delle temperature gradevoli, ma senza dimenticare di vestirsi adeguatamente per il clima umido.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° Assenti 3.6 O max 4.1 Ponente 82 % 1027 hPa 3 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° Assenti 3.8 N max 4.4 Tramontana 86 % 1026 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° Assenti 3.9 NE max 4.1 Grecale 84 % 1027 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +23.2° Assenti 0.5 SO max 1.9 Libeccio 69 % 1028 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.7° Assenti 6.6 OSO max 5.2 Libeccio 61 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +23.7° prob. 20 % 6.4 O max 5.5 Ponente 65 % 1026 hPa 18 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° prob. 16 % 0.9 SO max 2.6 Libeccio 71 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 2.4 S max 3.3 Ostro 75 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:06

