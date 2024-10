Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 9 Ottobre a Pompei si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un alternarsi di piogge leggere e momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, accompagnate da piogge leggere e un’alta umidità che raggiungerà il 86%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud e sud-ovest.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che toccheranno i 22°C intorno alle 09:00. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’88%. Le probabilità di pioggia saranno contenute, ma non si escludono brevi rovesci. La situazione migliorerà leggermente nel corso della mattina, con l’apparizione di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 24°C, con un cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le condizioni meteo saranno più stabili, con una probabilità di pioggia ridotta al 4%. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevede un ritorno di piogge leggere, che accompagneranno la discesa delle temperature verso la sera.

La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 82%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.19mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Giovedì, con un aumento delle temperature e una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.25 mm 14.6 S max 23.3 Ostro 86 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.44 mm 10 SO max 14.9 Libeccio 84 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.25 mm 8.9 OSO max 15 Libeccio 82 % 1012 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° prob. 36 % 5.3 OSO max 7.9 Libeccio 66 % 1013 hPa 12 nubi sparse +24.2° perc. +24.2° prob. 28 % 9.7 SSO max 12 Libeccio 57 % 1012 hPa 15 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° prob. 8 % 12.1 S max 13.9 Ostro 68 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +21.8° perc. +22° 0.12 mm 10.5 S max 13.2 Ostro 74 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.19 mm 8.6 S max 12.7 Ostro 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:26

