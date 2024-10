Previsioni Meteo Pompei: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20°C e i 25°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 74%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 16,9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%, e non si prevedono precipitazioni significative. Con il passare delle ore, le nuvole si diraderanno leggermente, portando a un miglioramento delle condizioni meteo.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,3°C entro le 10:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%. Le condizioni meteo saranno stabili, permettendo di svolgere attività all’aperto senza particolari preoccupazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una velocità media di circa 10 km/h. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendosi attorno al 61%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, e si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli di circa 0,19 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 20%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo durante il fine settimana, con temperature più elevate e minori probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, in quanto il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° prob. 12 % 8.6 SSE max 11.7 Scirocco 88 % 1012 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +20.4° prob. 8 % 8.9 SSE max 12.1 Scirocco 88 % 1010 hPa 6 cielo coperto +20° perc. +20.3° prob. 8 % 10.1 SE max 13.9 Scirocco 88 % 1010 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +23° prob. 4 % 9.2 SSE max 11.5 Scirocco 69 % 1010 hPa 12 cielo coperto +25.2° perc. +25.3° Assenti 10.8 S max 14.9 Ostro 55 % 1008 hPa 15 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° prob. 4 % 11.6 S max 16.6 Ostro 61 % 1008 hPa 18 nubi sparse +22.6° perc. +22.9° prob. 4 % 10 SSE max 15.3 Scirocco 74 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +22.2° perc. +22.6° 0.19 mm 9.8 S max 13.9 Ostro 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:24

