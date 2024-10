Previsioni Meteo Pompei: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Pompei si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21°C e i 25,6°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h. L’umidità si attesterà su valori relativamente elevati, intorno al 60-75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Durante la notte, le nubi sparse caratterizzeranno il cielo, con temperature che scenderanno fino a 20,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, con un’umidità che si attesterà intorno al 75%.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 25,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra i 1 km/h e i 5,7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, raggiungendo il 50% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 24°C e i 25,4°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, senza segni di precipitazioni. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51-56%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà con sé temperature in lieve calo, che scenderanno a circa 23°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che si farà sentire. L’umidità si manterrà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pompei indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno per vedere un miglioramento delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° Assenti 1.9 OSO max 2.3 Libeccio 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° Assenti 1.1 SE max 1.5 Scirocco 74 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° Assenti 1.9 NE max 1.9 Grecale 73 % 1020 hPa 9 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 3 SSO max 3 Libeccio 57 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.6° perc. +25.5° Assenti 5.7 O max 4 Ponente 50 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.8° perc. +24.7° Assenti 3.8 OSO max 2.3 Libeccio 53 % 1019 hPa 18 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° Assenti 9 ENE max 12.9 Grecale 54 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 0.6 NE max 1.5 Grecale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:15

