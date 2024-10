Previsioni Meteo Pompei: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pompei per Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la mattina, si registreranno temperature che raggiungeranno i 24,4°C, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio, con valori che scenderanno fino a 22,3°C. La serata si preannuncia con nuvole sparse, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Le nuvole saranno sparse, ma non si prevedono fenomeni di pioggia. Durante la mattina, il cielo sarà sereno, favorendo un riscaldamento rapido delle temperature, che toccheranno i 24,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 17%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con un aumento della nuvolosità. Il cielo passerà da poche nuvole a cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 22,3°C. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno miti, oscillando tra i 21°C e i 22°C. Le nuvole sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono piogge significative. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 20%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli appassionati di escursioni e visite ai siti storici potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 2.9 S max 3.2 Ostro 70 % 1015 hPa 3 poche nuvole +19.3° perc. +19.2° Assenti 3.2 SSE max 3 Scirocco 76 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19.4° perc. +19.4° Assenti 3.9 SE max 4.5 Scirocco 76 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.2° perc. +23° Assenti 6.2 S max 7.1 Ostro 53 % 1012 hPa 12 poche nuvole +24.4° perc. +24.2° Assenti 11 SSO max 12.4 Libeccio 51 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 9.9 SSO max 10.9 Libeccio 59 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.1° perc. +22° Assenti 9 SSE max 11.7 Scirocco 65 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° Assenti 10.5 SSE max 14 Scirocco 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.