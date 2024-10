Previsioni Meteo Pompei: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Pompei si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si assisterà a una copertura nuvolosa che aumenterà progressivamente, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 20°C. Nel corso della mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che raggiungeranno i 23°C. Nel pomeriggio, si registrerà un leggero abbassamento delle temperature, accompagnato da piogge leggere nel tardo pomeriggio. La sera si presenterà con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno attorno ai 21°C.

Durante la notte, Pompei vivrà un clima tranquillo con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 20,3°C. La velocità del vento sarà debole, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni, se non un incremento della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 23,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6,2 km/h. L’umidità, sebbene in calo, si attesterà comunque attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno a circa 22°C. A partire dalle ore 16:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una pioviggine che potrebbe interessare la zona. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non assente, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La situazione meteorologica non subirà significativi cambiamenti, con venti leggeri e umidità che si manterrà alta, attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pompei nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Domani, si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre dopodomani potrebbe tornare la pioggia. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze storiche di Pompei, nonostante le nuvole.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.3° perc. +20.6° Assenti 1.4 NNO max 1.9 Maestrale 83 % 1023 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +20.1° Assenti 0.6 SO max 0.8 Libeccio 85 % 1022 hPa 6 nubi sparse +19.9° perc. +20.1° Assenti 0.9 ESE max 1 Scirocco 83 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 2.1 SSE max 3 Scirocco 67 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° Assenti 5.9 SO max 4.4 Libeccio 60 % 1022 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 4 % 6.3 SO max 4.4 Libeccio 65 % 1021 hPa 18 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° prob. 4 % 3.1 SSO max 3.3 Libeccio 74 % 1022 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +21.1° Assenti 2.1 SSE max 3.8 Scirocco 77 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.