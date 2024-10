Previsioni Meteo Pontassieve: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Pontassieve si troverà ad affrontare un clima caratterizzato da cielo coperto e sporadiche piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 16,3°C e 23,2°C. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia influenzeranno le attività all’aperto, mentre il vento, prevalentemente da sud, si presenterà con intensità variabile, raggiungendo punte di 36 km/h.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature intorno ai 16°C. Le condizioni di umidità saranno elevate, attorno al 95%, e si registreranno venti leggeri provenienti da sud. La probabilità di pioggia sarà moderata, con piccole quantità di precipitazioni attese.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non subirà significativi cambiamenti. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con temperature che saliranno fino a 19,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento si intensificherà, portando a raffiche che potrebbero raggiungere i 43,5 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno all’8%, rendendo la mattinata piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e piogge leggere. Le temperature massime toccheranno i 23,2°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,2 mm. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque elevata.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno intorno ai 17°C. Il vento si manterrà sostenuto, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 9%. Le condizioni generali del meteo non faranno presagire cambiamenti significativi fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontassieve nei prossimi giorni indicano un clima prevalentemente umido e nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con la possibilità di ulteriori piogge nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali variazioni e prepararsi a un clima variabile.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.5° perc. +16.7° prob. 29 % 9.4 S max 26 Ostro 95 % 1008 hPa 4 pioggia leggera +15.4° perc. +15.5° 0.11 mm 9.5 SSO max 20.3 Libeccio 98 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 0.1 mm 12.1 SSO max 34.8 Libeccio 91 % 1009 hPa 10 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° prob. 9 % 15 SSO max 29.3 Libeccio 69 % 1009 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 7 % 17.7 SSO max 30.8 Libeccio 57 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.15 mm 14 S max 30.3 Ostro 84 % 1008 hPa 19 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 13 % 12.4 S max 36 Ostro 84 % 1008 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° prob. 9 % 12 S max 35.3 Ostro 86 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:36

