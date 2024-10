Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,5°C, con una copertura nuvolosa al 100%. I venti saranno leggeri, provenienti da direzioni variabili, e l’umidità si manterrà intorno al 69%.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 26,8°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,5 km/h e i 7,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 49%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno a 24,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’81%, e i venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 58%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,5°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si manterranno sotto i 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano nei prossimi giorni evidenziano una tendenza a mantenere condizioni di cielo nuvoloso e temperature gradevoli. Si prevede che nei giorni successivi, le temperature possano oscillare tra i 21°C e i 26°C, con una possibile alternanza di momenti di sole e nuvole. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, pur tenendo presente che la copertura nuvolosa potrebbe influenzare le condizioni di luce durante il giorno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° Assenti 7.6 NNE max 10.5 Grecale 69 % 1021 hPa 3 cielo coperto +22.5° perc. +22.4° prob. 12 % 13.9 ENE max 20.1 Grecale 62 % 1019 hPa 6 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° Assenti 2.5 NO max 4.4 Maestrale 67 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.7° perc. +25.7° Assenti 3.8 S max 5.1 Ostro 54 % 1021 hPa 12 nubi sparse +26.7° perc. +27.1° Assenti 7.6 SO max 8 Libeccio 49 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° Assenti 3.1 S max 5 Ostro 58 % 1019 hPa 18 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° Assenti 6.6 ENE max 7.5 Grecale 64 % 1019 hPa 21 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 0.4 NO max 3 Maestrale 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.