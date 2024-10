Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 26 Ottobre, Pontecagnano Faiano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una leggera instabilità nel pomeriggio, con possibilità di pioggia leggera, mentre le temperature percepite si attesteranno intorno ai 23°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno con poche nuvole, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 31% verso le prime ore del mattino. La mattina si presenterà con un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 23,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre il vento sarà debole, proveniente principalmente da Sud-Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 21,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99%, e l’umidità si attesterà attorno all’81%. Le precipitazioni saranno contenute, con una pioviggine leggera che porterà a un accumulo di circa 0,13mm.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità rimarrà elevata, superando l’85%, e il vento continuerà a soffiare debole, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano indicano un Sabato caratterizzato da un clima mite ma instabile, con possibilità di pioggia nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento, rendendo le giornate più piacevoli e adatte ad attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.6° perc. +18.7° Assenti 4.4 NE max 4.5 Grecale 85 % 1023 hPa 3 poche nuvole +18.3° perc. +18.4° Assenti 4.2 ENE max 4 Grecale 84 % 1023 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 4.3 ENE max 4 Grecale 81 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 2.4 S max 2.9 Ostro 68 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 6.9 SO max 5.3 Libeccio 63 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.13 mm 5 SO max 5.8 Libeccio 75 % 1022 hPa 18 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 12 % 2.6 ESE max 3.4 Scirocco 83 % 1022 hPa 21 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° Assenti 3.7 ENE max 3.8 Grecale 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.