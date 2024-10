Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Pontecagnano Faiano si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una progressiva copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17,3°C durante la notte a un massimo di circa 23,3°C nelle ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, contribuirà a mantenere un clima gradevole, sebbene l’umidità si attesti su valori relativamente alti, intorno al 71%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con una temperatura che si attesterà attorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore del 5%, e non si prevederanno precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 6,7 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica inizierà a cambiare.

Nella mattina, la nuvolosità aumenterà progressivamente, passando da poche nuvole a un cielo coperto. Le temperature saliranno, raggiungendo circa 22,8°C entro le ore di pranzo. La copertura nuvolosa arriverà a toccare il 92% intorno a mezzogiorno, mentre i venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità variabili tra 1 km/h e 6,2 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 21,7°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma le condizioni di asciutto continueranno a persistere. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica non subirà sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, ma con una leggera apertura verso la notte, con la presenza di poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 75%. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a mantenere un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontecagnano Faiano indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene con l’accortezza di un abbigliamento leggero ma adeguato all’umidità. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 7 NE max 6.8 Grecale 71 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16.9° perc. +16.5° Assenti 6.1 NE max 5.8 Grecale 71 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 6.2 NE max 8 Grecale 67 % 1025 hPa 10 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° Assenti 1 O max 4.6 Ponente 55 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 5.9 SO max 6.8 Libeccio 55 % 1023 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 1.4 SO max 4.2 Libeccio 69 % 1023 hPa 19 poche nuvole +18.7° perc. +18.5° Assenti 4 NE max 4.3 Grecale 73 % 1024 hPa 22 poche nuvole +17.9° perc. +17.7° Assenti 5.8 NE max 5.4 Grecale 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:58

