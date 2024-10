Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Pontecagnano Faiano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera presenza di nuvole sparse durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 25°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h, garantendo un clima piuttosto tranquillo. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1020 hPa.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 44% all’82%. I venti saranno leggeri e provenienti da Est-Nord Est, creando una leggera brezza. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 73%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da 64% a 21%, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. I venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una velocità moderata. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il sole. I venti si faranno più leggeri, con intensità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%, mantenendo un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a essere leggeri, e l’umidità rimarrà su valori simili a quelli del pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pontecagnano Faiano indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 3.7 ENE max 4 Grecale 76 % 1020 hPa 3 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 5.1 ENE max 4.9 Grecale 73 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 5.3 NE max 5.2 Grecale 69 % 1020 hPa 9 nubi sparse +23.7° perc. +23.5° Assenti 2.4 SO max 2.9 Libeccio 51 % 1020 hPa 12 poche nuvole +25.2° perc. +25.1° Assenti 8.6 SO max 7.2 Libeccio 50 % 1019 hPa 15 poche nuvole +23.7° perc. +23.6° Assenti 5.1 SO max 5.6 Libeccio 59 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° Assenti 1.8 E max 2.9 Levante 72 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 4.8 ENE max 4.3 Grecale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:15

