Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 1 Novembre a Pontecagnano Faiano si presenteranno favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno da un minimo di 16,5°C a un massimo di 23,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con poche nuvole nel corso della mattinata e della prima parte del pomeriggio, mentre nel tardo pomeriggio e in serata si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, e non si prevedono precipitazioni.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con un cielo sereno e una leggera brezza. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi sui 15°C. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,8°C entro le 10:00. La brezza leggera garantirà un comfort termico, con un’umidità che scenderà fino al 33%. Le condizioni di visibilità saranno ottimali, favorendo attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà gradevole, con temperature che toccheranno il picco di 23,4°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni di bel tempo. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra i 6 e i 8 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 16,8°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, mentre i venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontecagnano Faiano indicano una giornata di bel tempo, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Pertanto, si consiglia di approfittare di questo Venerdì per godere di un clima favorevole prima dell’arrivo di un weekend che potrebbe portare qualche nuvola in più.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.3° perc. +15.5° Assenti 9.5 NE max 9.7 Grecale 60 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.7° perc. +14.9° Assenti 8.9 NE max 9.3 Grecale 57 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 7.4 ENE max 8.8 Grecale 51 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22° Assenti 2.2 O max 3.9 Ponente 33 % 1024 hPa 13 poche nuvole +23.2° perc. +22.5° Assenti 7.9 OSO max 8.3 Libeccio 36 % 1022 hPa 16 poche nuvole +19.2° perc. +18.6° Assenti 3.2 O max 5.4 Ponente 54 % 1022 hPa 19 poche nuvole +17.8° perc. +17.1° Assenti 3.2 NE max 5.6 Grecale 55 % 1023 hPa 22 nubi sparse +16.9° perc. +16.1° Assenti 5.4 ENE max 5.4 Grecale 55 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.