Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Pontedera si troverà ad affrontare condizioni di meteo particolarmente favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nel corso della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 21,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un’ottima visibilità. Anche la velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, rendendo l’aria particolarmente piacevole. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Il pomeriggio si presenterà altrettanto soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non ci saranno variazioni significative nella direzione del vento. L’umidità si manterrà attorno al 58%, contribuendo a un clima mite e accogliente. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, raggiungendo i 15°C intorno alle 20:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 7 km/h. L’umidità continuerà a oscillare attorno all’80%, ma senza influire negativamente sul comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontedera indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima piacevole anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.8° perc. +14.7° Assenti 5.3 ENE max 5 Grecale 88 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 4.7 E max 4.6 Levante 89 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 5.5 ENE max 6.7 Grecale 77 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.9° perc. +20.7° Assenti 5.1 E max 6.4 Levante 62 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° Assenti 2.4 E max 4.8 Levante 59 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 2.1 N max 2.7 Tramontana 76 % 1022 hPa 20 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° Assenti 5.4 ENE max 5.2 Grecale 80 % 1023 hPa 23 cielo sereno +14.7° perc. +14.3° Assenti 5.3 ENE max 5.1 Grecale 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:07

