Previsioni Meteo Pontedera: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Pontedera si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un’umidità elevata che si manterrà sopra il 90%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est-nord-est.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e qualche schiarita, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 5 e i 6 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una continuazione delle nubi sparse, con temperature che toccheranno un massimo di circa 24°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, contribuendo a mantenere un clima tranquillo e stabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche. L’umidità rimarrà elevata, ma il vento si manterrà leggero, creando un’atmosfera serena.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontedera nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° Assenti 4.2 ENE max 4.2 Grecale 93 % 1019 hPa 5 cielo coperto +15° perc. +15° Assenti 5.1 ENE max 5.3 Grecale 93 % 1019 hPa 8 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° Assenti 6 E max 7.2 Levante 78 % 1020 hPa 11 poche nuvole +23.1° perc. +23.1° Assenti 4.8 E max 5.3 Levante 61 % 1020 hPa 14 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 1.9 ENE max 3.9 Grecale 58 % 1018 hPa 17 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 3.1 NO max 4.4 Maestrale 76 % 1018 hPa 20 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° Assenti 4.2 ENE max 4.2 Grecale 82 % 1019 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 6 E max 6 Levante 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.