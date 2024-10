Previsioni Meteo Pontedera: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Pontedera indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, la pioggia moderata si farà sentire, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento si presenterà con una velocità di 5,5 km/h da Nord Est.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 17°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 64%. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un lieve aumento della temperatura, che raggiungerà i 20,3°C intorno alle 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,6°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Il vento si attenuerà ulteriormente, mantenendosi attorno ai 7,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra l’85% e il 91%. Le condizioni di umidità saranno elevate, oscillando tra l’89% e il 90%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pontedera nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le temperature fresche potrebbero persistere, rendendo necessaria una pianificazione adeguata per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.8° perc. +17.1° prob. 72 % 3.2 E max 3.3 Levante 97 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +16.6° perc. +16.9° 0.2 mm 3.7 E max 4.4 Levante 97 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.37 mm 3.4 SO max 5.5 Libeccio 88 % 1017 hPa 11 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° prob. 62 % 8.4 O max 10.6 Ponente 69 % 1017 hPa 14 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° prob. 23 % 9.4 O max 10.4 Ponente 73 % 1015 hPa 17 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 23 % 4 OSO max 4.2 Libeccio 84 % 1016 hPa 20 nubi sparse +16.1° perc. +16.1° Assenti 3.9 NO max 4.2 Maestrale 90 % 1015 hPa 23 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 2 % 3.1 NNO max 3.3 Maestrale 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:24

