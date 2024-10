Previsioni Meteo Pordenone: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Pordenone si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’85%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 19,1°C entro le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte, le nubi sparse si trasformeranno in un cielo completamente coperto, con una temperatura percepita che si manterrà attorno ai 13,3°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da nord, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’85%, creando una sensazione di freschezza.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che inizieranno a salire. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 18°C, con un’umidità che scenderà al 68%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria più gradevole. A partire dalle 11:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che toccheranno i 19,9°C.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una continuazione del trend di temperature stabili, che si attesteranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 70%, con un’umidità che varierà tra il 63% e il 69%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h, rendendo la giornata piuttosto tranquilla.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,5°C entro la notte. L’umidità rimarrà alta, attorno al 79%, e il vento continuerà a essere leggero, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pordenone indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo autunnale.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° Assenti 5.4 N max 5.5 Tramontana 86 % 1021 hPa 3 cielo coperto +13.4° perc. +13° Assenti 5.2 N max 5.1 Tramontana 83 % 1020 hPa 6 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° Assenti 5.3 N max 5.1 Tramontana 81 % 1021 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 1.4 ESE max 2.2 Scirocco 68 % 1021 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 2.8 S max 1.6 Ostro 63 % 1020 hPa 15 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 2 SSO max 2.6 Libeccio 69 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° Assenti 6.6 NNO max 6.6 Maestrale 81 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° Assenti 5.6 NNE max 5.6 Grecale 79 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:18

