Previsioni Meteo Pordenone: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Pordenone indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio all’insegna della pioggia leggera e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma si assisterà a schiarite nel pomeriggio, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa elevata, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà di circa 11,8 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, la mattina si aprirà con cielo coperto e temperature che varieranno tra i 13,5°C e i 18°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi piogge.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C, mentre il vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 6,8 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, ma le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo la giornata più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà a circa 14°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma senza precipitazioni significative. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che si attesteranno intorno ai 8,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pordenone nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Sabato e domenica si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.25 mm 11.8 NNE max 23 Grecale 81 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +13.4° perc. +13° 0.25 mm 11.8 NNE max 20.8 Grecale 82 % 1009 hPa 6 cielo coperto +13.5° perc. +13° prob. 24 % 10 N max 16.5 Tramontana 79 % 1011 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° prob. 5 % 8.8 NNE max 17.2 Grecale 69 % 1013 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +18° prob. 11 % 7.4 ENE max 12.6 Grecale 60 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° prob. 38 % 5.2 ESE max 7.4 Scirocco 67 % 1014 hPa 18 nubi sparse +14.5° perc. +14° prob. 28 % 6.9 NNO max 6.7 Maestrale 75 % 1016 hPa 21 nubi sparse +14.3° perc. +13.6° prob. 3 % 9.5 N max 10.1 Tramontana 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:25

