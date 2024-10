Previsioni Meteo Pordenone: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Pordenone indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un’alta probabilità di precipitazioni. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e si registreranno venti leggeri provenienti da est-nord-est. Con l’avanzare della mattinata, le condizioni non miglioreranno, anzi, si prevede un incremento delle piogge, che si intensificheranno nel corso della giornata.

Nella mattina, a partire dalle 08:00, si assisterà a piogge moderate, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la probabilità di pioggia sarà significativa, con accumuli che potranno raggiungere i 2mm. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h. Le condizioni di umidità saranno elevate, superando il 90%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, ma con un’intensità leggermente ridotta. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19°C, mentre la copertura nuvolosa si manterrà sopra il 70%. Anche in questo frangente, i venti rimarranno moderati, con velocità attorno ai 6-9 km/h. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine, con accumuli che non supereranno i 1.5mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 14°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 70%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 31 km/h. La sensazione di freschezza sarà accentuata dall’umidità, che rimarrà elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Pordenone nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un periodo di tempo variabile, con temperature fresche e umidità elevata. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni e pianificare di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 37 % 3.6 ENE max 4.5 Grecale 91 % 1004 hPa 3 nubi sparse +15.1° perc. +15° prob. 12 % 1 ENE max 3 Grecale 93 % 1002 hPa 6 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° prob. 15 % 8.4 NE max 10.8 Grecale 94 % 1002 hPa 9 pioggia moderata +16.6° perc. +16.7° 1.85 mm 9.3 ENE max 12.6 Grecale 95 % 1002 hPa 12 pioggia leggera +17.4° perc. +17.7° 0.78 mm 10.5 NE max 13.7 Grecale 95 % 1001 hPa 15 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.94 mm 6.7 N max 10.3 Tramontana 87 % 1000 hPa 18 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.83 mm 9.9 N max 12.5 Tramontana 90 % 1001 hPa 21 pioggia leggera +14.1° perc. +13.7° 0.4 mm 15.7 N max 28.5 Tramontana 82 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:27

