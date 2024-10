Previsioni Meteo Pordenone: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Pordenone si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con prevalenza di cieli sereni e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con valori termici che si manterranno sopra la media stagionale. La presenza di nubi sparse durante la notte lascerà spazio a un cielo sereno nella mattina, favorendo un riscaldamento progressivo durante il giorno.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà moderata, ma non si prevedono precipitazioni. Con il passare delle ore, la mattina porterà cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà debole, con velocità del vento che non supererà i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 32%. La presenza di poche nuvole non influenzerà significativamente il bel tempo, e la ventilazione continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, con condizioni di stabilità che caratterizzeranno anche le ore notturne.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pordenone indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Anche nei giorni successivi, si prevede un clima mite, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un autunno che si presenta particolarmente clemente.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Pordenone

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 4 N max 4 Tramontana 85 % 1025 hPa 4 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 4.9 NNO max 4.6 Maestrale 84 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° Assenti 4.4 N max 4.5 Tramontana 78 % 1026 hPa 10 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 1.1 SSE max 2.5 Scirocco 64 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° prob. 24 % 5.4 SSO max 4.1 Libeccio 61 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.1° perc. +18° prob. 32 % 3.8 ONO max 3.8 Maestrale 76 % 1024 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 5.3 NNO max 5 Maestrale 80 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.2° perc. +16° Assenti 5 N max 4.9 Tramontana 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:55

