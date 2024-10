Previsioni Meteo Portici: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Portici si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo sereno che si trasformerà in nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,6°C e i 22,6°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60-70%, rendendo l’aria piuttosto umida, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’82%. Le temperature scenderanno fino a 19,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Man mano che si passerà alle prime ore del mattino, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% e mantenendo temperature intorno ai 19°C.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di un cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,6°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi sotto il 60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, ma si presenteranno nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 40% al 64%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 20°C. L’umidità aumenterà, portandosi sopra il 60%, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Portici nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni meteo generalmente favorevoli. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa previsto per le ore serali, che potrebbe preludere a un cambiamento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 5.3 NO max 6.6 Maestrale 67 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 3.2 NNO max 4.5 Maestrale 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 2.6 NE max 3.4 Grecale 69 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 2.4 S max 3.1 Ostro 58 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 9.4 OSO max 7.7 Libeccio 55 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° Assenti 9.8 OSO max 8.3 Libeccio 56 % 1018 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 6.8 ONO max 7.6 Maestrale 62 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° Assenti 4.9 ONO max 5.7 Maestrale 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

