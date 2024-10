Previsioni Meteo Portici: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Portici si presenteranno prevalentemente nuvolose, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 20,1°C e 24,5°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 11,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa influenzare la percezione del sole.

Durante la notte, le nuvole copriranno il cielo, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,7 km/h da Nord Est, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si attesterà attorno al 75%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, con valori che si manterranno oltre il 90%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra 6,7 km/h e 9,2 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 55-67%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a 22,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 65-88%, mentre il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 5,8 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,3°C e la copertura nuvolosa scenderà al 79%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole per una passeggiata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Portici indicano una continuazione di condizioni simili, con temperature miti e una prevalenza di nuvole. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, senza significative escursioni termiche. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno per godere di cieli sereni e soleggiati.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° prob. 8 % 9.7 NE max 14.1 Grecale 75 % 1023 hPa 3 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 6 % 11.2 NE max 16.7 Grecale 74 % 1023 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 1 % 9.2 NE max 13.9 Grecale 73 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.7° Assenti 8.8 NE max 10.6 Grecale 63 % 1025 hPa 12 cielo coperto +24.5° perc. +24.5° Assenti 4.2 S max 9.4 Ostro 55 % 1024 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° prob. 2 % 5.8 SSE max 9.8 Scirocco 60 % 1024 hPa 18 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° prob. 5 % 3.8 SE max 6.3 Scirocco 68 % 1025 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° Assenti 2.9 E max 5.2 Levante 71 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:09

