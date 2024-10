Previsioni Meteo Portici: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Portici si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto durante le ore centrali. Le temperature oscilleranno tra i 19,1°C al mattino e i 22,7°C nel pomeriggio, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 66%, mentre le condizioni di vento saranno generalmente deboli.

Nella notte, le condizioni meteo a Portici si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 20%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 3,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, garantendo una notte tranquilla e mite.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente. Alle 08:00, si registrerà un cielo coperto con una temperatura di 20,6°C e un’umidità che raggiungerà il 63%. La brezza sarà leggera, con venti provenienti da Est-Nord Est. Durante le ore successive, la temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 22,3°C entro le 11:00, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare il 94%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà intorno al 56%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo a Portici inizieranno a migliorare leggermente, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà attorno al 45%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest a una velocità di circa 3,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Portici indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Mercoledì e giovedì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno in linea con quelle di Martedì. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature miti, anche se con una certa copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.9° perc. +19.6° Assenti 2.9 NNE max 3.6 Grecale 64 % 1024 hPa 4 poche nuvole +19.3° perc. +19.1° Assenti 4.1 E max 4.8 Levante 69 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° Assenti 3 ENE max 4.4 Grecale 67 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 1.9 SO max 3 Libeccio 58 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.5° Assenti 6.5 O max 6.4 Ponente 56 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 9.8 O max 10.5 Ponente 63 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 5.5 NO max 6.3 Maestrale 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 2.3 N max 3.4 Tramontana 66 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:58

