Previsioni Meteo Portici: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Portici si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,4°C e i 24,1°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 60-70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo sempre più coperto nelle ore successive. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, mentre la velocità del vento sarà molto contenuta, con valori che non supereranno i 2,8 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 22°C entro le 8:00. L’umidità si manterrà alta, intorno al 64-67%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, senza particolari variazioni. A partire dalle 10:00, la temperatura toccherà il picco di 24,1°C, mantenendosi costante fino a metà pomeriggio.

Il pomeriggio vedrà una stabilità delle temperature, che si attesteranno attorno ai 23-24°C. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma non si registreranno raffiche significative. L’umidità, pur mantenendosi elevata, non influenzerà in modo eccessivo il comfort termico.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, portandosi intorno ai 22°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto e le condizioni di meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. La velocità del vento rimarrà bassa, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Portici indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con una possibile leggera diminuzione delle temperature e un aumento della probabilità di piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 1.4 SSO max 2.8 Libeccio 70 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 0.9 SSE max 2 Scirocco 71 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 2.6 ENE max 2.7 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 2.9 SSE max 3.7 Scirocco 60 % 1020 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +24° Assenti 4.9 OSO max 4.1 Libeccio 55 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.7° perc. +23.6° Assenti 4.9 O max 3.7 Ponente 57 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 2.3 NNE max 7.2 Grecale 59 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 1.4 NNO max 2 Maestrale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:16

