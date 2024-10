Previsioni Meteo Porto Torres: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Porto Torres di Giovedì 17 Ottobre evidenziano un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,2°C e i 24,8°C, mentre la velocità del vento varierà, portando una leggera brezza che potrebbe intensificarsi nel pomeriggio e in serata. L’umidità si presenterà piuttosto alta, contribuendo a una sensazione di maggiore calore.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 21,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 40%, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa intorno alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 16,2 km/h. A partire dalle 11:00, si registrerà un incremento della probabilità di pioggia, che porterà a pioggia leggera.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,8°C intorno alle 14:00. La brezza si farà più leggera, con venti che si muoveranno da Sud-Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi piogge.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno a circa 19,2°C e la velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 31,2 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà nuovamente, con possibilità di piogge leggere verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Porto Torres indicano un Giovedì caratterizzato da un clima variabile, con temperature miti e possibilità di piogge leggere, soprattutto al mattino e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.3° perc. +21.5° Assenti 4.8 S max 6.4 Ostro 78 % 1016 hPa 5 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 2 % 5.1 SE max 5.4 Scirocco 75 % 1016 hPa 8 cielo coperto +22.9° perc. +23.1° prob. 15 % 8 SO max 12.2 Libeccio 71 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +23° perc. +23.1° 0.16 mm 16.2 ESE max 22.4 Scirocco 70 % 1016 hPa 14 nubi sparse +24.8° perc. +24.9° Assenti 7.8 SSE max 12.7 Scirocco 60 % 1015 hPa 17 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° Assenti 4.9 OSO max 6.3 Libeccio 78 % 1016 hPa 20 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 44 % 15.8 SO max 30.6 Libeccio 81 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.33 mm 13.8 SSO max 30.3 Libeccio 88 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:38

