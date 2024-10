Previsioni Meteo Porto Torres: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Porto Torres indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19°C. I venti, moderati e freschi, soffieranno da ovest-nord-ovest, con raffiche che potranno superare i 45 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 3%, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata, raggiungendo i 35 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che toccheranno i 19°C intorno alle 10:00. Il cielo rimarrà per lo più sereno, con poche nuvole che non influenzeranno il clima. I venti continueranno a mantenere una certa freschezza, con velocità che si attesteranno tra i 32 km/h e i 38 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 58%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà ancora sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e i venti continueranno a soffiare da ovest-nord-ovest con intensità simile a quella della mattina. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo un pomeriggio gradevole.

Con l’arrivo della sera, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà intorno ai 17°C. I venti rimarranno freschi, con velocità che si aggireranno tra i 33 km/h e i 35 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Porto Torres nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede un leggero abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari fenomeni perturbativi. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della zona.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.3° perc. +17.9° Assenti 34.1 ONO max 48.5 Maestrale 64 % 1008 hPa 4 poche nuvole +17.9° perc. +17.4° Assenti 33.2 ONO max 46 Maestrale 64 % 1008 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° Assenti 32.9 ONO max 42.9 Maestrale 63 % 1009 hPa 10 poche nuvole +19° perc. +18.5° Assenti 36.7 O max 46.5 Ponente 58 % 1010 hPa 13 cielo sereno +18.6° perc. +18° prob. 2 % 37.1 ONO max 45.4 Maestrale 57 % 1010 hPa 16 cielo sereno +17.6° perc. +17° prob. 2 % 31.7 O max 40 Ponente 60 % 1011 hPa 19 poche nuvole +17.4° perc. +16.8° prob. 5 % 35.1 O max 45.6 Ponente 61 % 1012 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17° prob. 31 % 32.5 ONO max 41 Maestrale 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:58

