Previsioni Meteo Potenza: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Potenza si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto mite e un progressivo abbassamento delle temperature nel corso del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano un cielo che passerà da nubi sparse a un cielo coperto durante le ore centrali della giornata, per poi tornare a schiarirsi in serata. La temperatura percepita si manterrà su valori relativamente freschi, con un picco di circa 20,3°C intorno a mezzogiorno.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 28%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1025 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 20,1°C entro le 11:00. Il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 57%. La velocità del vento varierà tra i 2,3 km/h e i 7,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

Nel pomeriggio, il clima cambierà notevolmente, con un passaggio a un cielo coperto e temperature in calo, che scenderanno fino a 14°C entro le 17:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, toccando il 71% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più tranquilla. La pressione atmosferica rimarrà costante attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori freschi e un cielo che si presenterà variabile. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi nuove perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.7° perc. +11.2° Assenti 2.5 ONO max 3.4 Maestrale 88 % 1025 hPa 4 poche nuvole +11.3° perc. +10.7° Assenti 1.9 NO max 3.1 Maestrale 85 % 1025 hPa 7 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 3.5 NNO max 4.9 Maestrale 70 % 1025 hPa 10 nubi sparse +19.5° perc. +18.7° Assenti 7.2 N max 6.4 Tramontana 46 % 1024 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +19.4° Assenti 9.7 N max 8 Tramontana 43 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 6.3 NNE max 6.7 Grecale 65 % 1024 hPa 19 nubi sparse +12.9° perc. +12.3° Assenti 1.8 NO max 3.7 Maestrale 78 % 1024 hPa 22 nubi sparse +12.1° perc. +11.5° Assenti 2.1 ONO max 3.2 Maestrale 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.