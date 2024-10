Previsioni Meteo Potenza: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Potenza indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 14,8°C e i 22,5°C. Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, raggiungendo i 20,7°C entro le 10:00. Nel pomeriggio, si assisterà a una lieve diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 21°C. La sera si preannuncia piovosa, con precipitazioni leggere che inizieranno verso le 22:00.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di circa 16,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,2 km/h e i 7,1 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature cominceranno a calare, con un picco di 22,3°C alle 13:00. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni significative fino alla sera. La velocità del vento sarà leggera, con intensità che varierà tra i 4 km/h e i 10,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 74% entro le 17:00.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 22:00. Le temperature scenderanno a 14,8°C, e l’umidità salirà fino all’89%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,48 mm. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo, poiché le condizioni potrebbero variare. La giornata di Venerdì 18 Ottobre si preannuncia quindi come una giornata umida e nuvolosa, con un finale piovoso che potrebbe influenzare le attività serali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +15.9° prob. 4 % 6.7 SSO max 6.5 Libeccio 65 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.3° prob. 5 % 6.9 SSO max 6.8 Libeccio 64 % 1018 hPa 6 cielo coperto +16.5° perc. +15.9° prob. 2 % 6.7 SO max 7.1 Libeccio 63 % 1019 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +19.7° prob. 7 % 9.5 OSO max 16.2 Libeccio 52 % 1019 hPa 12 cielo coperto +22.5° perc. +21.9° prob. 4 % 10.2 OSO max 17 Libeccio 45 % 1016 hPa 15 cielo coperto +21° perc. +20.6° prob. 13 % 6.7 OSO max 8.6 Libeccio 54 % 1016 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 6 % 4.7 SO max 4.7 Libeccio 80 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 19 % 4.6 SSO max 4.6 Libeccio 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:07

