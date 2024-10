Previsioni Meteo Potenza: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Potenza di Venerdì 4 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si presenteranno durante la notte e un miglioramento atteso nel corso della mattina. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, mentre il vento si farà sentire con intensità variabile.

Durante la notte, la situazione meteorologica sarà segnata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con pioggia leggera che si registrerà fino alle prime ore del mattino. La velocità del vento si aggirerà attorno ai 17,8 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 43,6 km/h.

Nella mattina, ci sarà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse prenderanno il posto del cielo coperto, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 19,4°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, mantenendosi tra i 9,6 km/h e i 23,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 44%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con punte di 25,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza particolari effetti sul comfort climatico.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,6°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa, contribuendo a un clima più stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza di Venerdì 4 Ottobre evidenziano un miglioramento rispetto alle condizioni instabili della notte, con un passaggio a cieli più sereni nella mattina e un calo delle temperature nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di nuove perturbazioni. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro chiaro della situazione meteorologica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.7° perc. +16.7° prob. 49 % 17.8 SSO max 43.6 Libeccio 85 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 0.32 mm 17 SO max 45 Libeccio 87 % 1005 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 56 % 9.6 OSO max 24.3 Libeccio 87 % 1008 hPa 9 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° Assenti 19.3 OSO max 34.2 Libeccio 54 % 1009 hPa 12 poche nuvole +19.4° perc. +18.5° Assenti 23.6 OSO max 34 Libeccio 44 % 1009 hPa 15 nubi sparse +16.7° perc. +15.8° Assenti 25.1 OSO max 33.4 Libeccio 53 % 1010 hPa 18 nubi sparse +12.6° perc. +11.7° Assenti 11.2 SO max 17.2 Libeccio 71 % 1012 hPa 21 nubi sparse +11.9° perc. +11.2° prob. 2 % 13.6 SO max 22.2 Libeccio 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.