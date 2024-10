Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Potenza di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. I dati raccolti evidenziano una copertura nuvolosa totale e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La situazione meteo risulterà influenzata da un flusso di aria umida proveniente da est, che porterà a precipitazioni intermittenti.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento di circa 10,4 km/h proveniente da sud-est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo di circa 0,67 mm di pioggia. La notte si concluderà con temperature che scenderanno leggermente, mantenendo un clima umido.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo un massimo di 18,1°C intorno alle 11:00. La velocità del vento varierà tra 7,6 km/h e 12,8 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente est. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,27 mm. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, contribuendo a un’atmosfera grigia e umida.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C, con piogge che persisteranno e accumuli di pioggia che si attesteranno tra 0,11 mm e 0,38 mm. La velocità del vento si manterrà tra 9,4 km/h e 11 km/h, sempre da est. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo opaco e contribuendo a un clima fresco.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la possibilità di un cielo coperto e sporadiche piogge. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C, con una diminuzione della velocità del vento a circa 6,3 km/h. Le precipitazioni saranno meno intense, con accumuli minimi. La probabilità di pioggia rimarrà comunque presente, mantenendo un clima umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza di Domenica 20 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge diffuse e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero portare a un clima più stabile e soleggiato. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.67 mm 10.4 SE max 17.7 Scirocco 94 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +13.3° perc. +13.2° 3.24 mm 7.1 SE max 12.7 Scirocco 94 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.81 mm 2 E max 5.2 Levante 95 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.87 mm 9.4 E max 14.1 Levante 84 % 1020 hPa 12 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.33 mm 13.5 ESE max 21.3 Scirocco 75 % 1020 hPa 15 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.13 mm 10.2 E max 27.3 Levante 95 % 1022 hPa 18 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 56 % 9.1 E max 25.4 Levante 93 % 1024 hPa 21 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.13 mm 6.3 ENE max 11.1 Grecale 94 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:05

