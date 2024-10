Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Potenza si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno tra i 13,0°C e i 25,0°C, con un leggero aumento durante le ore centrali. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,7 km/h e i 10,8 km/h, con direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 36% al picco della giornata, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13,9°C, con nubi sparse che copriranno il 70% del cielo. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19,7°C entro le 08:00. Il cielo rimarrà per lo più nuvoloso, con una copertura nuvolosa che scenderà al 68%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 50%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 25,0°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo un 7% di nubi. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che arriverà fino a 10,8 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 36%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,0°C. Il cielo sarà nuovamente coperto da nubi sparse, con una copertura che si manterrà attorno al 62%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Potenza indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Le notti potrebbero risultare fresche, mentre le giornate si presenteranno ideali per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° Assenti 3.4 O max 3.6 Ponente 74 % 1020 hPa 3 poche nuvole +13.3° perc. +12.7° Assenti 1.4 NNO max 2.4 Maestrale 75 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 2.5 ENE max 3.4 Grecale 70 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.5° perc. +20.9° Assenti 5.4 NE max 3.2 Grecale 45 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.3° Assenti 6.9 N max 9.2 Tramontana 37 % 1019 hPa 15 cielo sereno +23.5° perc. +22.9° Assenti 10.8 NNE max 8.7 Grecale 41 % 1019 hPa 18 poche nuvole +16.8° perc. +16.1° Assenti 4.3 ENE max 4.4 Grecale 63 % 1020 hPa 21 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 3 SE max 3.6 Scirocco 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:12

