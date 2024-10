Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Potenza indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che oscilleranno intorno ai 15°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, portando a un aumento delle temperature fino a raggiungere i 26°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 60%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Potenza vedrà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% entro la mattina. Le temperature percepite si manterranno leggermente inferiori, con valori che si aggireranno intorno ai 14,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Sud – Sud Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,4°C entro le 8:00. Durante le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, toccando un picco di 26,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che varierà da una leggera brezza a un massimo di 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 34% e il 50%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, passando da 25,3°C alle 14:00 a 21°C alle 16:00. Il cielo rimarrà coperto, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo la serata tranquilla e senza particolari eventi atmosferici.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Potenza indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà stabile, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature autunnali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.3° perc. +14.6° Assenti 3.4 SSE max 3.8 Scirocco 66 % 1021 hPa 3 nubi sparse +15.2° perc. +14.5° Assenti 1.6 SE max 2.3 Scirocco 66 % 1020 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° Assenti 4.4 SE max 4.5 Scirocco 63 % 1021 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +22.7° Assenti 2.4 SE max 4.8 Scirocco 43 % 1021 hPa 12 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.5 ONO max 10.1 Maestrale 34 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.8° perc. +23.3° Assenti 3.2 NNE max 7.2 Grecale 41 % 1019 hPa 18 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 0.5 ONO max 3.1 Maestrale 60 % 1020 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° Assenti 6 SE max 6.6 Scirocco 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:10

